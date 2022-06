Verenigde Staten verbieden verkoop van populaire e-sigaret Juul

Bovendien ligt het nicotinegehalte in de VS een stuk hoger dan in de EU is toegelaten. Men spreekt er over een ware nicotine-epidemie onder jongeren, waarin volgens velen het aandeel van Juul Labs niet klein is. Ook in ons land werden de e-sigaretten van Juul een tijdlang verkocht, zij het met een lagere nicotinedosis. In 2020, ruim een jaar nadat het merk bij ons op de markt kwam, werd de levering aan België alweer stopgezet.