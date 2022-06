Nieuw kampcharter moet plooien gladstrijken tussen jeugdbewegingen en gemeenten waar ze op kamp gaan

Ook de jeugdbewegingen zelf schuiven mee aan tafel. "We kunnen dit alleen maar aanmoedigen", reageert Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen aan VRT NWS. "Het kernwoord hier is echt wel "verbinden". Het is goed dat we samen aan tafel kunnen gaan zitten om misverstanden te vermijden. Het kan ook geen kwaad om het kampcharter een update te geven, want in een jeugdbeweging is er natuurlijk veel verloop. Ook dit jaar bijvoorbeeld gaat veel leiding voor het eerst op kamp."