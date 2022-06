Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) stopt in 2024 met politiek

Het is een zeer nuchtere overweging van Vanryckeghem zonder emotie, pathos en grote woorden. “Ik heb nog niet nagedacht, laat staan bepaald, wat ik na mijn politieke carrière zal aanvangen. In 2024 word ik er 59, maar voor iemand met mijn ervaring zal er nog wel iets uit de bus komen. Het wordt geen politiek of zelfs maar een functie in de partij. Ik ben er klaar mee. Ik ben zeer tevreden over mijn politieke loopbaan, de komende 2 jaar ga ik er nog vol tegenaan. Het afscheid in 2024 is ook in de allerbeste verstandhouding met de partij vastgelegd.”