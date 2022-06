Leerlingen en leerkrachten uit Hoboken verhuizen zelf banken en stoelen naar nieuwe schoollocatie

In de ochtendzon hebben verschillende leerlingen uit de eerste graad de banken en stoelen van hun voormalige klaslokalen verhuisd. Dat doen ze omdat hun school, het Sint-Agnesinstituut in Hoboken, volgend jaar naar een nieuw gebouw in de Kloosterstraat trekt, ongeveer twee straten verder. “Het was wel heel warm, maar ik had gelukkig een T-shirt aan”, vertelt studente Zehra.