Lekker chillen in zomerbar met zicht op kasteel d'Ursel in Hingene

Zaterdag opent voor het eerst een professionele zomerbar aan het kasteel d'Ursel in Hingene, bij Bornem. Je kan dan een drankje en hapje combineren met een uitgestippelde wandeling of escapegame in het park van het kasteel of halt houden tijdens een fietstocht in de buurt. Op zondagnamiddag kan je in het kasteel ook terecht voor de tentoonstelling PRINT&PAINT. 350 jaar bloemen op katoen. Tijdens het festival STROOM vinden er op 1 en 2 juli aan het kasteel ook 2 klassieke concerten plaats.