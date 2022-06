Middelbare school Mariagaard in Wetteren koopt 25 fietsen om eigen fietsdeelsysteem op te zetten

Wanneer er uitstappen worden gepland in de middelbare school worden die steevast met de bus gedaan. Maar dat wordt duur, want de stijgende brandstofprijzen worden ook daar doorgerekend. Dus zoekt de school alternatieven om het vervoer bij uitstapjes duurzamer en goedkoper te maken. Met de aankoop van 25 fietsen, die gebruikt zullen worden in een fietsdeelsysteem binnen de school, kunnen kleine verplaatsingen gebeuren.