Na Gent wil ook Aalst elektrische bakfietsen aanbieden in de stad

Aalst zoekt geschikte plekken waar het binnenkort elektrische bakfietsen kan plaatsen. Het gaat voorlopig om een proefproject. Daarbij zullen mensen, net zoals in Gent, een elektrische bakfiets kunnen huren via een toepassing van deelfietsaanbieders Dott en Baqme. "Zo maak je het voor mensen toegankelijker om te kiezen voor de fiets of de bakfiets", klinkt het bij schepen Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).