Na negen jaar is Casa Blanca festival in Hemiksem terug: “Aantal bezoekers is nu beperkt”

Ondertussen is het al negen jaar geleden dat de vorige organisatie Casa Blanca stopzette. “We kennen die mensen heel goed en ik ben er altijd mee in contact gebleven”, legt Jan uit. “Toen we met Happy Few het idee hadden om er weer leven in te blazen, zijn we met de vorige organisatie gaan praten voor hun goedkeuring.” En met hun toestemming kon de nieuwe crew verder. “Al organiseren ze het festival niet meer, ze zijn de eregasten van deze editie.”

De concertavonden beginnen telkens vanaf 18u, buiten op zaterdag. Dan zijn er vanaf de namiddag ook al concerten gepland voor kinderen. Tickets en info vind je op de website van het festival.