Nieuw rusthuis in Laken speelt in op gevoeligheden moslims: "Halal maaltijden en koran als geschenk"

Saphir wordt gepromoot als uniek in Brussel, en dat klopt ook volgens expert Olivia Vanmechelen van Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (WWZ). "In Antwerpen is er het bekende voorbeeld van het joodse woonzorgcentrum (Apfelbaum-Laub Harmonie, red.), maar in de rest van België zijn er bij mijn weten geen gelijkaardige initiatieven. Voor de eerste generatie arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko was er tot nu toe geen specifieke gevoeligheid, net zoals er na hun komst niet genoeg geïnvesteerd is in hun integratie. Dit is een stille groep in onze maatschappij, die zelfs vergeten dreigt te worden, dus dit een belangrijke stap."