Heb of wil je een pakjesbus? Dan moet je vanaf vandaag voldoen aan volgende regels

Iedereen kent het wel: je bestelt online een pakje, wacht op de koerier, maar die komt net op het moment dat je de deur uit bent. Het pakje belandt dan doorgaans bij de buren of gaat terug mee met de koerier, want pakjes passen niet in een gewone brievenbus.

De laatste jaren is daarvoor een oplossing ontstaan: de "pakjesbus", een iets grotere brievenbus geschikt voor pakjes. Steeds meer mensen installeren zo'n pakjesbus, alleen is daar geen wettelijk kader voor. Tot vandaag, want bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) heeft een Koninklijk Besluit klaar dat straks normaal gezien goedgekeurd wordt door de ministerraad.