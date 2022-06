Oekraïne en Moldavië officieel kandidaat-lid van de EU: wat betekent dat en wat zijn de mogelijke gevolgen?

"De perceptie tot voor kort was dat de corruptie er groter is dan in Rusland", legt ze uit. "Het is een probleem dat heel moeilijk aan te pakken is. Er zijn op vraag van Europa wel al hervormingen doorgevoerd: zowel bij de politie als bij het gerecht. En er is sterk op ingezet, maar dat los je niet meteen op. Het verleden van steekpenningen zit echt in de samenleving vastgeankerd. Het opnemen van onze normen en waarden is een werk van zeer lange adem."