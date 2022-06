Orde der Artsen wist van gerechtelijk onderzoek, maar "niet dat arts uit Zedelgem beelden van kindermisbruik bezat"

Concreet was er iemand van de Orde der Artsen aanwezig bij de huiszoeking bij de kinderarts die nu in de cel zit op verdenking van bezit van kinderporno en voyeurisme. De kinderarts kreeg bovendien in het verleden al voor gelijkaardige feiten opschorting van straf.



Een aanwezigheid bij een huiszoeking noemt Deneyer "een vrij routinematige klus"."Het parket gaat dan daarmee aan de slag. Bij elektronische dragers gaat de computer naar het gerecht waar alles wordt uitgespit. Dan is er geen informatie-uitwisseling wat misschien in de toekomst wel zou moeten gebeuren voor de transparantie. (...) Niemand hier weet hoe zwaar de aantijgingen zijn in dit dossier. In de pers wordt dat uitvoerig belicht en min of meer in een richting geduwd. We moeten dat hier in alle sereniteit juridisch afwachten."