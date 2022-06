Royals op zondag - Een wel heel diep koninklijk knikje, en Camilla is ook maar een oma die elke dag Wordle speelt

Paola komt uit een adellijk en kroostrijk Italiaans gezin van zeven. Onze oud-koningin is de jongste en blijft nog als enige over. Ze praatte in februari nog uitzonderlijk in de documentaire “Paola, côté jardin" over haar afkomst.



"Ik ben geboren in een huis aan de zee in Forte dei Marmi, in Toscane. We hadden een erg gelukkige jeugd met veel plezier tot de oorlog uitbrak in 1940 met de tragische dood van mijn zusje Giovannella (14). (...) We waren geen stadsmensen. Bij ons is er altijd die band met het platteland. De mensen van het platteland hadden een ongelofelijke wijsheid", vertelde ze.



Vandaar wellicht Paola's passie voor de natuur. Samen met Albert liet ze een authentieke pastorie verbouwen op het platteland in Namen waar ze vaak vertoeven en graag tuinieren.