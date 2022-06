Tienduizenden mensen laten sociale rechten zoals leefloon links liggen: "Drempel ligt hoog en informatie ontbreekt"

Leefloon: je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is, en je niet in staat bent om die toestand te veranderen. Is je inkomen lager dan het leefloon, dan kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon. Hier vind je alle voorwaarden.

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten: wie hier recht op heeft, betaalt minder voor gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen. Hier vind je alle voorwaarden.

Verwarmingstoelage: wie zijn of haar woning met stookolie verwarmt en zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan korting krijgen op de verwarmingsfactuur. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen. Hier vind je alle voorwaarden.

Inkomensgarantie voor ouderen: dit is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. Hier vind je alle voorwaarden