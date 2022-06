Speelpleinen vinden geen animatoren: "In Heverlee zoeken we er 20 per week"

“Het is elk jaar moeilijk, maar we gaan niet op de feiten vooruitlopen. De examens zijn nog bezig, dus we hopen dat er nog mensen bijkomen. Veel jongeren beginnen daarna pas met hun zomer in te plannen”, vertelt Hanne. “Het probleem stelt zich niet alleen dit jaar. Er zijn veel jongeren die zich al engageren bij jeugdbewegingen en iedereen wil na corona nog eens op reis in de zomer. Maar we geloven enorm in de kracht van jongeren en hun engagement.”