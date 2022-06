Stad Genk bekijkt of everzwijnen gevangen kunnen worden met kooien: "We krijgen steeds meer klachten"

Vandeurzen benadrukt wel dat jagen maar een deel van de oplossing is. Daarom komt er ook een nieuwe campagne om de inwoners te sensibiliseren over hoe je moet omgaan met everzwijnen: "We gaan ze moeten blijven informeren over hoe die beesten leven, waar je moet op letten als je ermee in contact komt", gaat Vandeurzen verder. "Zo worden everzwijnen aangetrokken door afval dat mensen laten rondslingeren in hun tuin of in de bermen. Daardoor komen de dieren nog dichter bij de huizen."