Staking bij Lantmännen Unibake in Londerzeel voorbij: 23 mensen behouden hun job

De vergadering heeft wel een en ander in beweging gebracht, zo melden de twee vakbonden gezamenlijk. Initieel was de intentie om de vestiging in Brussel volledig te sluiten, met het verlies van alle 46 jobs tot gevolg. De site in Londerzeel zou gereorganiseerd worden, waardoor 23 jobs bedreigd waren. Nu is er een akkoord om de vestiging in Londerzeel te behouden zoals die vandaag gestructureerd is.