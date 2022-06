Toekenning vergunning voor zes windturbines vlakbij Voeren wordt opnieuw onderzocht

De Euregio Maas-Rijn is samen met Sardinië in de running voor de bouw van een prestigieuze Einsteintelescoop, een ondergronds onderzoekscentrum naar zwaartekrachtgolven. In 2024 beslist Europa wie de telescoop mag bouwen. Als de Euregio het haalt, dan zou een klein stukje van die telescoop in Voeren gebouwd worden. Maar dan moet er een bufferzone van 7 kilometer in acht genomen worden, om ruis van bovengrondse activiteiten te vermijden. In die zone windturbines bouwen is daardoor niet mogelijk.

Met de bouw van de telescoop is een investering van 2 miljard euro mee gemoeid, het project zou meer dan 1.500 jobs kunnen opleveren.