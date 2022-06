Twintigtal jongeren opgepakt aan Centraal-Station in Antwerpen die zich opmaakten voor vechtpartij

Rond 16u was de Pelikaanstraat aan het Centraal-Station volledig afgesloten voor auto's en bussen, voor een politie-interventie. "Onze wijkdienst kreeg verschillende meldingen van omstaanders dat een grote groep jongens verzameld was aan het station, en zij vreesden dat er een grote confrontatie op til was", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.