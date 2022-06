Uitbraak van vogelgriep in Zoutleeuw: "Zeer besmettelijke variant"

"Het gaat over een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep die vast is gesteld in een pluimveebedrijf in Budingen", vertelt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) van Zoutleeuw. "Intussen zijn alle vogels in het bedrijf geëuthanaseerd en is er een beschermingszone ingesteld in een straal van drie kilometer rond het bedrijf. Binnen die zone mag pluimvee niet meer vervoerd worden en het duivenseizoen wordt on hold gezet tot 22 juli." Alle pluimvee binnen de perimeter wordt geïnventariseerd.

"Ook buiten die perimeter gelden er regels", vervolgt Herbots. "In een straal van 10 kilometer wordt een bewakingszone opgelegd, waar ook extra regels gelden. Dat betekent dat niet alleen in Zoutleeuw die regels gelden, maar ook in Geetbets, Kortenaken en Linter. Ook daar wordt alle pluimvee in kaart gebracht. Inwoners van die zone met kippen moeten die ophokken." Professionele kwekers worden door het FAVV persoonlijk benaderd.