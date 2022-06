Vandalen maken joyride met bulldozer over terreinen van Diegem Sport: "Er is voor 25.000 euro schade"

De schepen is ontzet over de aard van de feiten. “Dit is puur vandalisme. Het is echt onvoorstelbaar dat enkelingen zoiets doen. Volgens de eerste ramingen lopen de kosten op tot 25.000 euro. Dat geld kunnen we hopelijk opeisen bij de daders." Het gemeentebestuur bericht nu pas over de feiten zodat de politie in alle stilte het onderzoek kon voeren. "De politie zit er heel dicht bij en doen hun uiterste best om de daders te vatten", zegt de schepen nog. "Ze hebben ze nog niet, maar ze hebben wel een vermoeden wie de daders zijn. Vermoedelijk gaat het om jongeren."