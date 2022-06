Verrassende resultaat kankeronderzoek: borstkanker zaait zich vooral 's nachts uit

Het was trouwens een toevallige vaststelling in die zin die de onderzoekers op het juiste spoor gezet heeft. "Een aantal van mijn collega's werken vroeg in de ochtend of laat in de avond, soms analyseren ze ook bloed op ongebruikelijke uren", zei Aceto. De onderzoekers stelden daarbij tot hun verrassing vast dat stalen die op verschillende uren van de dag genomen waren, sterk verschillende niveaus van vrij circulerende kankercellen hadden.

Een andere aanwijzing was het verrassend hoge aantal kankercellen dat gevonden werd per eenheid bloed van muizen, in vergelijking met mensen. De oorzaak daarvan is dat muizen nachtdieren zijn die overdag slapen, terwijl onderzoekers net overdag de meeste van hun stalen nemen.

"Naar onze mening kunnen deze bevindingen erop wijzen dat zorgverleners systematisch het tijdstip zouden moeten noteren waarop ze biopsieën uitvoeren", zei Aceto. "Dat kan helpen om de gegevens echt vergelijkbaar te maken".

Als volgende stap willen de onderzoekers uitzoeken hoe hun bevindingen geïntegreerd kunnen worden in bestaande kankerbehandelingen om de therapieën te optimaliseren.

Als onderdeel van verdere studies met patiënten wil professor Aceto onderzoeken of verschillende soorten kankers zich op dezelfde manier gedragen als borstkanker en of de bestaande therapieën meer succesvol gemaakt kunnen worden als patiënten op verschillende tijdstippen behandeld worden.

De studie van de onderzoekers van de ETH Zürich, het Universitätsspital Basel en de Universität Basel is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van ETH Zürich.