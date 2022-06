Van tsunami's voorspellen in Chili tot schelpdieren vergelijken: wat ons land kan betekenen voor de wereldzeeën 

"Of neem het World Register of Marine Species (WORMS), een wereldwijd register van dieren dat vertrokken is vanuit het VLIZ en dat we daarna hebben opgeschaald. We werken zowat overal ter wereld samen met lokale experten, van specialisten in walvissen of zeehonden tot deskundigen in schelpdieren en bacteria. We zorgen dat gegevens uit pakweg Indonesië vergeleken kunnen worden met data uit de Noordzee."