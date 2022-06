Voor 3e keer rijdt auto in de gevel van de vogelhandel van Sandra (50) uit Torhout 

“Het is al de derde keer dat op exact dezelfde manier, door iemand die geen voorrang verleent, een wagen binnenvliegt via de voordeur”, vertelt Sandra. “En dan vergeet ik de verschillende keren dat er iemand tegen de gevel reed nog. De schade beneden was groot, maar ik prijs me vooral gelukkig dat ik net weg was van die plaats. Anders was ik vol geraakt of misschien nog erger”, besluit ze.