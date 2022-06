Volksprotest houdt Ecuador al 10 dagen in wurggreep: "Chaos is compleet"  

Het verschil met de grote protesten in Ecuador in oktober 2019, is dat er toen een directe aanleiding was (afschaffing van de subsidies op brandstof). Nu is die er niet, legt Magaly Rodriguez uit: "Conaie heeft 10 eisen op tafel gelegd, te nemen of te laten. Alles of niets, de onderhandelingsmarge is heel klein en dat is het probleem", vindt Rodriguez. En ook de manier waarop er geprotesteerd wordt, zo heftig en gewelddadig, vindt ze heel problematisch.