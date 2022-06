Zaak-Sanda Dia pas in maart 2023 voor hof van beroep in Antwerpen: rechter wil over volledig dossier oordelen

De zaak-Sanda Dia werd vanmorgen ingeleid op het hof van beroep in Antwerpen. De zaak ligt daar nu voor, omdat de familie van Sanda beroep aantekende tegen een uitspraak van de rechter op het proces in eerste aanleg, in Hasselt. Die had op het proces gezegd dat ze niet over de hele doop, over meerdere dagen, kon oordelen. Ze wilde alleen kijken naar de feiten de laatste namiddag en de avond van 5 december 2018, aan de blokhut in Vorselaar, in de Antwerpse Kempen. Daar ging de toestand van Sanda fel achteruit, waarop hij uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht werd waar hij later stierf.