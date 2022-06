"Brussel heeft 9 openluchtzwembaden nodig, nu zijn er 0"

Al vele jaren wordt er in de Brusselse politiek over gepalaverd, maar nog steeds is er geen openlucht zwemmogelijkheid in de hoofdstad. Die leemte werd vorig jaar voor een stukje opgevuld door "Pool is Cool", de burgerorganisatie die al enkele jaren ijvert voor openluchtzwemmen in Brussel. Net als vorig jaar bieden ze dit jaar (vanaf 1 juli) met "Flow" een pop-upzwembad aan het kanaal in Anderlecht.

"Per dag kunnen we maximaal 300 mensen ontvangen, er kunnen 30 mensen op hetzelfde moment in het zwembad. Voor een stad met 1,2 miljoen inwoners is dat een druppel op een hete plaat", zegt Paul Steinbrück. "Maar we tonen met ons eigen project wel aan dat het kàn, als je wil. Dat het beheersbaar is, ook in de zin van veiligheid."