7.000 plaatsen en extra vertrouwen nodig in kinderopvang, minister Crevits: "Belangrijk dat inspectie job goed doet"

"Het is absoluut belangrijk dat mensen vertrouwen kunnen hebben in kinderopvang", zegt Crevits. "Vandaar mijn pleidooi om niet alleen te voorzien in capaciteit, maar in kwalitatieve extra plaatsen. "Je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat er iets gebeurt in een kinderopvang. Vandaar dat het ook heel belangrijk is dat onze controlemechanismen heel goed werken. Dat de inspectie haar job goed doet en dat als er verontrustende signalen en klachten komen die goed bekeken worden."