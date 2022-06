Acteur Wim Opbrouck is ook beeldend kunstenaar: “Ik teken altijd en overal, al heel mijn leven”

Mocht u dat nog niet opgevallen zijn: Wim Opbrouck is een duizendpoot. We kennen hem vooral als acteur, in series zoals “Het eiland” of “In Vlaamse velden”. Of als muzikant, in muziekgroep “De Dolfijntjes”. Of als theaterdirecteur bij NT Gent. Of als presentator van “Bake Off Vlaanderen”.