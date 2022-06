BEKIJK - Bart Peeters roept Radio 2-reporter op het podium op Casa Blanca in Hemiksem

Het was een legendarische avond voor Radio 2-reporter, Paul Van Landeghem, toen Bart Peeters hem op het podium riep. “Hij zag mij staan met mijn plofkap van Radio 2 en zijn manager is mij komen zoeken over heel het plein van 2.000 mensen”, zegt Paul Van Landeghem, reporter voor Radio 2 in Antwerpen. “Hij zei dat Bart iets wou doen met mij en vroeg of ik even mee backstage wou gaan.”