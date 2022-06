Na heisa over nieuwe logo Cercle Brugge: waarom het belang van "de smoel van je merk" niet te onderschatten is

"Cercle Brugge kiest bijvoorbeeld voor 'wij zijn groen' in plaats van 'we are green' en 'ons hart klopt voor Cercle' in plaats van het oude 'we beat as one'. Je ziet daar een heel duidelijke lijn in, ze kiezen met het Nederlands voor lokale verankering. Ze trekken hun grafische lijn ook door in de nieuwe truitjes. Mocht enkel het logo veranderen en voor de rest de communicatie en alles errond hetzelfde blijven, dan zou dat wringen."