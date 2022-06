Schroothoop op boot vat vuur in haven van Gent

De brandweer van Gent kreeg de omroep binnen rond elf uur gisteravond. "De brand is ontstaan in een schroothoop op een schip. Dat maakt dat de brand moeilijk te blussen is. Onze mensen zijn er sinds gisteravond aan het werk, en de brand is intussen onder controle", zegt Anouk Veyt van de brandweerzone Centrum in Gent.