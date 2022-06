Bewoners geëvacueerd bij brand in woonzorgcentrum Pniël in Zandhoven

In Zandhoven is er rond 10.30 uur een brand ontstaan in het woonzorgcentrum Pniël aan de Rusthuislaan in Pulderbos. De brand zou in de verlichting van de gemeenschappelijke eetzaal ontstaan zijn. Een 15-tal personen in de eetkamer en een 10-tal personen in de naastgelegen kamers werden geëvacueerd. De directrice heeft zelf de brand met poederblussers kunnen blussen.