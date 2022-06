Bring Your Dog To Work Day vandaag: blinde Ignace uit Gent brengt iedere dag assistentiehond Stuart mee

24 juni is de internationale Bring Your Dog To Work Day. De dag werd in 2014 gelanceerd door een bedrijf dat hondenvoeding verkoopt, maar ook geld inzamelt voor goede doelen en in het belang van het welzijn van dieren. Wereldwijd geeft de dag eens de mogelijkheid om een hond mee te nemen naar het werk: omdat het leuk is, omdat het goed is voor het mentale welzijn of zelfs nog voor andere redenen. Zoals die van Ignace Vandevelde uit Oostakker, bij Gent: hij is volledig blind en rekent iedere dag op zijn trouwe viervoeter Stuart.