Chauffeur die in Riemst met 9-jarige dochter op achterbank vluchtte voor politie veroordeeld tot 18 maanden 

Uiteindelijk verloor de chauffeur de controle over zijn stuur en belandde hij met zijn auto in Membruggen, in Riemst, in de gracht. Hij kroop uit de auto en liep weg, maar in de auto zat wel nog zijn dochtertje van 9 en een vrouw. De man werd uiteindelijk opgepakt, dankzij een politiehelikopter met warmtecamera.