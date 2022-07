CHECK – Neen, deze beelden van een schietpartij zijn geen geënsceneerde propaganda door Oekraïne

De video blijkt afkomstig uit een artikel van Russische internationale nieuwszender Russia Today, die al eerder onder vuur lag voor het verspreiden van desinformatie en propaganda. In het artikel brengt RT twee ‘geënsceneerde video’s die propaganda aantonen en zijn gesponsord door de Britse regering’. Ze claimen dat de video’s werden vrijgegeven door het Russische ministerie van defensie en werden opgenomen op 28 mei in de stad Meshkovka, in het zuiden van Oekraïne. Voor de hierboven besproken video klopt dat dus duidelijk niet.

De tweede video lijkt recenter, op het internet duikt hij pas deze maand op, maar ook daar zijn verschillende aanwijzingen dat het niet om Oekraïense propaganda gaat. Zo dragen de soldaten rode armbanden die voornamelijk worden gebruikt bij het Russische leger (de Oekraïeners gebruiken geel of blauw), herkende buitenlandjournalist Stefan Blommaert de taal als Russisch in plaats van Oekraïens en lijkt de pantserwagen in de verte bekleed met Russische camouflage. In combinatie met de andere valse video, doet dat sterk vermoeden dat ook deze video in een andere context werd gemaakt, maar zeker kunnen we er niet over zijn.

Nog belangrijk op te merken hier is dat de video’s enkel opduiken bij propagandabeschuldigingen van Russische zijde, terwijl er nergens op het internet tekenen zijn dat Oekraïne of westerse media ze proberen uit te spelen alsof ze waar zijn.