CHECK - Ja, Ryanair spreekt in mails naar klanten over "nutteloze stakingen"

Toch citeert de Franstalige kwaliteitskrant La Libre Belgique de vermeende communicatie van Ryanair in zijn berichtgeving. Ook in het Nederlands duikt een soortgelijk bericht op (zie afbeelding onder). Is er dan toch iets dat er op wijst dat Ryanair zijn klanten daadwerkelijk zo bericht over annuleringen? Een simpele zoekopdracht leert dat het bericht ook in andere talen de ronde doet, al verschilt de vorm wel duidelijk van de Franstalige versie. Zo komt in de meeste gevallen de uitleg over de staking niet in een paragraafje op het einde, maar volgt die meteen na de aanspreking.

Ook daar wordt gesproken over "nutteloze stakingen", al gebruikt Ryanair in de Engelstalige mail "unnecessary" wat eerder "onnodig" betekent. In het Nederlands staat er ook "onnodig".