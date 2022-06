Von der Leyen komt volgende maand met Europees noodplan voor gas: "Hopen op het beste, voorbereiden op het slechtste"

“Dit doen we omdat we uit de coronapandemie hebben geleerd dat we sterk staan en een enorme impact hebben als we met de 27 lidstaten samenwerken en verdeeldheid vermijden”. Concrete maatregelen zijn de Europese leiders de afgelopen dagen nog niet overeengekomen; commissievoorzitter Von der Leyen kondigde aan dat ze haar Europese noodplan in juli zal voorleggen aan de verschillende EU-leiders.

Von der Leyen houdt een pleidooi voor maatregelen die gelden voor de hele EU, omdat het toedraaien van de gastoevoer naar één land effecten kan hebben op hele EU. Daarom pleit ze ook voor energie-solidariteit waarbij via het Europese pijplijnennetwerk gas gestuurd wordt naar de plekken waar het nodig is.