Toneelhuis behoudt subsidie ondanks negatief advies, Jambon verhoogt cultuursubsidies met 25 miljoen

Vanuit de cultuursector komen positieve reacties. Theatermaker Michael De Cock van de KVS in Brussel: "Wij zijn blij bij de KVS, wij zijn ook blij voor de sector. We zijn blij dat er eensgezindheid is binnen de Vlaamse regering over het belang van cultuur en dat men extra middelen heeft gevonden om een aantal essentiële spelers op te vissen. Al bij al is dit een goed signaal, een goed begin om een dialoog te starten met de overheid en om verder te werken aan dat fantastische parcours dat de Vlaamse podiumkunsten lopen".