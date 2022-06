Premier De Croo: "Dit is niet het moment voor leuke ideetjes van partijvoorzitters"

Volgens de eerste minister is het daarentegen wel het moment om de lage werkzaamheidsgraad in ons land omhoog te krikken. Nu zit die op 71 procent, tegen 2030 is het de ambitie om die naar 80 procent te krijgen.

Daartoe heeft de regering vorige week - eindelijk - de arbeidsdeal beklonken. Die is bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen. Maar een volgende luik, om mensen langer aan het werk te krijgen, is de pensioenhervorming. Die is nog altijd niet rond, maar premier De Croo hoopt die voor 21 juli, het begin van het zomerreces, rond te hebben.