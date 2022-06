De Madammen nemen na 15 jaar afscheid: "We stoppen op een hoogtepunt"

Cathérine Vandoorne: "Het was een voorrecht om daar 15 jaar lang deel van uit te maken en om in dialoog met de luisteraars te kunnen gaan. En die waren er massaal. Ze lieten dan ook van zich horen. Als we iets op de radio hadden gezegd dat niet juist was, als we een schoon of lelijk kleedje aanhadden, als we een vrolijke of een mindere dag hadden… dan hoorden we het meteen. Verhalen van gasten, artiesten en luisteraars hebben me af en toe ontroerd en me zelfs gevormd. Elk einde is een nieuw begin. Radio maken en verhalen vertellen blijft nog altijd het allermooiste beroep ter wereld."