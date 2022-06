Dierenopvangcentrum in Ichtegem treft 200 reptielen aan, waarvan meer dan 120 dood: "Pure horror"

Het opvangcentrum voor reptielen SOS Reptiel trof deze week 200 slangen en gekko's, een soort hagedis aan. Daarvan waren er al meer dan 120 overleden. Het dierencentrum in Ichtegem greep in nadat de dieren in dozen waren binnengebracht via de luchthaven van Zaventem. De reptielen zaten wekenlang opgesloten in de dozen zonder voeding of water.