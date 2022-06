Trouwen kan opnieuw in het vernieuwde stadhuis van Antwerpen: "We hadden daar echt op gehoopt"

Katrien De Bruyn is heel gelukkig dat ze met haar bijna-echtgenoot bij de eersten zal zijn. "Ik heb ook een echte traditionele bruidsjurk, maar ik trouw dan ook met een prins", vertelt ze in "Start Je Dag" met een knipoog. "Hij heet Jens De Prins."

Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. "In april heeft hij me gevraagd. Ik was toen 7 maanden zwanger en ik had het totaal niet verwacht. We wisten dat het stadhuis midden juni weer open zou gaan en we hebben lang gewacht om onze trouwdatum vast te leggen. Want we hoopten echt dat het in het daar zou kunnen."