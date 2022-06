Ereburger Jean-Marie Pfaff wil in Beveren een voetbalmuseum oprichten

De ex-doelman had het in zijn speech ook over zijn opmerkelijk plan om een museum in te richten in openlucht shoppingcenter de Warande in Beveren. "Ik heb alle materiaal bij mij thuis: De trui van Johan Cruijff en van Diego Maradona zitten in de kluis, er komen er nog bij van Franz Beckenbauer en van Pelé. Ook mijn schoenen, handschoenen, mijn trui waar ik bij Beveren tegen Inter Milaan (seizoen '78-'79) mee heb gespeeld."

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) bevestigt dat er inderdaad al gesprekken zijn over de mogelijkheid om een museum in ere van Pfaff in te richten.