Fietsers en buschauffeurs wisselen in Brussel van rol voor meer verkeersveiligheid en meer respect

Een buschauffeur kruipt op de fiets in de buurt van de stelplaats van de MIVB in Haren. Daar legt hij een weg af langs tram- en buslijnen. Tegelijkertijd neemt een fietsinstructeur plaats achter het stuur van een bus en legt een parcours af tussen kegeltjes. Zo ondervinden ze zelf wat de gevaren, problemen en uitdagingen zijn van beide weggebruikers. De bedoeling: meer respect afdwingen en ook het aantal ongevallen doen dalen. Want vorig jaar telde de MIVB 38 ongevallen tussen fietsers en bus en tram in Brussel.