Na de beslissing in de VS: kan ook bij ons het recht op abortus plots ter discussie komen te staan?

In België is abortus wettelijk toegestaan, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: het mag uitgevoerd worden tot 12 weken na de bevruchting, voor de ingreep moet er verplicht een gesprek plaatsvinden en tussen dat gesprek en de ingreep zit een verplichte wachttijd van 6 dagen. Alleen als de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de vrouw, of als vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware en ongeneeslijke afwijking, mag na 12 weken een zwangerschap worden afgebroken.

Er bestaan geen gegevens over het aantal ongeplande zwangerschappen in ons land. De laatste officiële cijfers over het aantal zwangerschapsafbrekingen dateren uit 2019, dat waren er toen in totaal 18.027. Hiervan zijn 116 behandelingen verricht bij vrouwen die niet in België wonen.