Gent wil geen fossiele brandstoffen meer bij eigen nieuwbouw en grote renovatieprojecten: gasketels uit den boze

Alle gebouwen van de stad Gent worden vanaf nu op zo'n manier gebouwd dat er geen fossiele brandstoffen voor warmte, verlichting en sanitair meer nodig zijn. Gasketels zullen dus niet meer aangekocht worden. Maar er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De maatregel is er voor eigen nieuwbouw en voor grote renovatieprojecten. De nieuwbouw van basisschool Henri D'Haese in Gentbrugge is daar al een voorbeeld van.