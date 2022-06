Gezondheidsministers herhalen oproep om boostervaccin tegen corona te halen (voor wie dat nog niet deed)

De Interministeriële Conferentie Gezondheid boog zich over de toename in de besmettingscijfers met het COVID-19-virus. Die vertaalt zich ook naar een verdere toename van de ziekenhuisopnames, met meer dan 43 procent in de laatste twee weken. Voorlopig blijven de opnames op intensieve zorgen en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra beperkt.