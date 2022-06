Hamont-Achel schaft standgeld en elektriciteitskosten af voor foorkramers en marktkramers

In september gaat de gemeente ook de bijdrage voor de marktkramers afschaffen, zodat ook de wekelijkse markt ondersteund wordt en er meer mensen naartoe komen. "We zien dat er een flinke terugloop is aan marktbezoekers, jonge mensen komen minder naar de markt en marktkramers hebben het moeilijk."

In Achel is er een markt op dinsdagvoormiddag en in Hamont op dinsdagnamiddag. "Als we de retributie afschaffen, hopen we dat de marktkramers sneller in Hamont-Achel willen komen staan zodat we de markt aantrekkelijker kunnen maken", besluit Umans.