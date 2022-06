Hoe een schildpad en haar ei in Pompeï ons weer wat meer leren over de evolutie van de verwoeste stad

Mogelijk brengt een nieuw rondje opgravingen in 2023 meer duidelijkheid. Zeker is dat de stad na de aardbeving het heft in handen nam en de site herbestemde voor de thermen. "De uitbreiding van het badhuis is het bewijs van het grote vertrouwen waarmee Pompeï opnieuw uit de startblokken schoot na de aardbeving", zegt Zuchtriegel. "Om dan niet veel later in in één dag verwoest te worden in 79 n.C."